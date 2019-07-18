Çalışkan öğrenci

hayali kuran gençlerin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sıvavı (YKS) sonuçları açıklandı. Bazı öğrenciler hayal kırıklığına uğrarken, bazıları da rekor kırdı. Bu öğrencilerden biri de'tı. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Taş, eşit ağırlık (EA) puan türünde 500 tam puan alarak birinciliğe imza attı. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okumak isteyen Taş,olmak istediğini anlattı. İzmirlida YKS'de başarısını kanıtladı. Çalışkan, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı. Bilgisayar mühendisi olmak isteyen Çalışkan, başarısını düzenli çalışmaya ve hayattan kopmamaya bağladı.YKS birincisi Çalışkan, bilgisayar mühendisi olmak istiyor.