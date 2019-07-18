Çalışkan öğrenci

Üniversite hayali kuran gençlerin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sıvavı (YKS) sonuçları açıklandı. Bazı öğrenciler hayal kırıklığına uğrarken, bazıları da rekor kırdı. Bu öğrencilerden biri de Cuma Taş'tı. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Taş, eşit ağırlık (EA) puan türünde 500 tam puan alarak birinciliğe imza attı. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okumak isteyen Taş, diplomat olmak istediğini anlattı. İzmirli Berke Çalışkan da YKS'de başarısını kanıtladı. Çalışkan, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı. Bilgisayar mühendisi olmak isteyen Çalışkan, başarısını düzenli çalışmaya ve hayattan kopmamaya bağladı.
YKS birincisi Çalışkan, bilgisayar mühendisi olmak istiyor.
YKS birincisi Çalışkan, bilgisayar mühendisi olmak istiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.