Ankara'da Şule Çet (23), 29 Mayıs 2018'de bir plazanın 20. katından 'şüpheli' şekilde düşerek can verdi. Olayla ilgili Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otopside tecavüz bulguları tespit edildi. Bilirkişi raporları da "İntihar değil" dedi. Raporlara rağmen şüpheliler olaya intihar süsü vermek istedi. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son celsesinde, Çet ailesinin avukatları, Erciyes Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından hazırlanan bir raporu mahkemeye iletti. Raporda, bir takım değişik dalga boyunda ışık veren cihazlarla yapılan incelemede, halı üzerinde kan, tükürük ya da sperm gibi bir takım biyolojik izlerin bulunduğuna dikkat çekildi. Avukatlar, olay sonrası plaza katında gerekli incelemelerin yapılmadığını iddia etti. Mahkeme, ara kararla söz konusu izlerle ilgili plaza katında inceleme yapılmasına karar verdi. Mahkeme kararı gereği, bugün naip hakim gözetiminde, bilirkişiler ve avukatların katılımıyla plaza katında biyolojik lekelerin tespiti için inceleme yapılacak.
Aksu ve Akand ağır müebbet ile 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
Aksu ve Akand ağır müebbet ile 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
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