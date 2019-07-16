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  • 17.07.2019 05:27
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 05:27

Başkentte yurdunda "biber gazı" paniği

Ankara Çankaya'da özel bir yurtta kalan çok sayıda güvenlik görevlisinin yanlışlıkla sıktığı biber gazından etkilendi. Olay sonrası bina tamamen tahliye edilirken, ekiplerin müdahale ettiği öğrencilerden 9'u ambulanslarla hastaneye kaldırıldı



Ankara'da özel bir yurtta güvenlik görevlisinin yanlışlıkla sıktığı biber gazı 9 kız öğrenciyi hastanelik etti.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Necatibey Caddesi'ndeki özel bir yurtta kalan çok sayıda kız öğrenci gece yarısı hissettikleri gaz kokusu sonrası mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle kendilerini dışarı attı.

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