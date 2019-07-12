Cinayet mesafesi!

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet (23), geçen yıl bir plazanın 20'nci katından düşerek öldü. Çağatay Aksu ve Berk Akand tutuklandı. Davada mahkemeye sunulan bilimsel mütalaada, önemli bilgilere yer verildi. Genç kızın düştüğü yer ile bina arasında 4 metre mesafe olduğu belirtilen raporda, "Şule Çet'in, serbest düşme ile yatay planda yaklaşık 4 metrelik bir mesafeyi kat etmesi mümkün olmayıp, bu mesafenin kat edilebilmesi için Şule Çet'in başka kişi ya da kişilerce pencereden boşluğa doğru atılması ya da kendisini ittirmesi sureti ile bir hız kazanması gerekmektedir" denildi.
Çet'in düştüğü yere kişi ya da kişilerce binadan atılması veya itilmesi durumunda ulaşabileceği belirlendi.
Çet'in atladığı iddia edilen odada bulunan sehpanın konumu da incelendi. Yapılan incelemede; sanıkların yalan söylediğine işaret edildi.
Çet'in düştüğü yere kişi ya da kişilerce binadan atılması veya itilmesi durumunda ulaşabileceği belirlendi.
Çet'in atladığı iddia edilen odada bulunan sehpanın konumu da incelendi. Yapılan incelemede; sanıkların yalan söylediğine işaret edildi.
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