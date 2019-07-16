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  • 17.07.2019 01:18
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 01:18

'de tarihi fabrika binasında

'in Konak ilçesindeki tarihi fabrika binasında çıkan söndürüldü. Bir dönem İzmir'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Şark Sanayi Fabrikası bahçesindeki binanın uzun süredir kullanılmadığı belirtildi.


'in Konak ilçesindeki tarihi fabrika binasında çıkan söndürüldü. Şehitler Caddesi'nde yer alan, bir dönem dokuma fabrikası olarak kullanılan tarihi binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Söndürülen yangın hasara neden oldu.

Bir dönem İzmir'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Şark Sanayi Fabrikası bahçesindeki binanın uzun süredir kullanılmadığı belirtildi.

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