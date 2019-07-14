Her yıl 15 Temmuz günü Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olarak kutlanırken, hain darbe girişimi de lanetleniyor. Aynı zamanda bu özel günde şehitlerimiz anılıyor. 15 Temmuz mesajları ve sözleri son derece önemli olan bu günde vatandaşlarımız tarafından araştırılıyor. Haberimizde en güzel 15 Temmuz mesajları ve sözlerini sizin için derledik.

15 TEMMUZ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.