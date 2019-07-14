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  • 14.07.2019 21:42
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 21:44

'de gölde bir bulundu

’nin Tavas ilçesinde gölde bir bulundu. 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen ceset üzerinde yapılan inceleme devam ediyor. Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay... Böyle bulundu

Edinilen bilgiye göre, Tavas ilçesi Akyar Mahallesinde bulunan gölette balık tutan köylüler, gölde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü. Sırt üstü yatan kişinin yanına yaklaşınca öldüğünü fark eden köylüler durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin bulunduğu alan ve çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

30 yaşlarında olduğu tahmin edilen ceset üzerinde yapılan inceleme devam ediyor. Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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