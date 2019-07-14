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  • 14.07.2019 22:53
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 22:53

15 Temmuz'da hastaneler, eczaneler ve sağlık ocağı açık mı?

15 Temmuz Pazartesi günü hangi kurum ve kuruluşların açık olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı sorusu merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar 15 Temmuz Pazartesi günü hastaneler, eczaneler ve sağlık ocağı açık mı sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı?

Her yıl 15 Temmuz günü Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olarak kutlanırken, hain darbe girişimi de lanetleniyor. Aynı zamanda bu özel günde şehitlerimiz anılıyor. 15 Temmuz resmi tatil olduğundan resmi kuruluşlar kapalı olacak. Bu nedenle bazı kurum ve kuruluşlarda işi olan vatandaşlar 15 Temmuz Pazartesi günü eczaneler ve hastaneler açık mı, kapalı mı sorusuna yanıt arıyor.

15 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ ECZANELER VE HASTANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Pazartesi günü resmi tatil olduğundan bankalarda olduğu gibi eczaneler de Eczacılar Birliği kararlarına göre ulusal bayramlarda tatil oluyor. Nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler 15 Temmuz Pazartesi günü kapalı olacak. Öte yandan acil servisler dışında devlet hastanelerinin poliklinik kesimleri de kapalı olacak.

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