15 Temmuz günü her yıl Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olarak kutlanırken, hain darbe girişimi lanetleniyor. Aynı zamanda bu özel günde şehitlerimiz anılıyor. 15 Temmuz şiirleri son derece önemli olan bu günde vatandaşlarımız tarafından araştırılıyor. Haberimizde en güzel 15 Temmuz şiirlerini sizin için derledik. İşte 15 Temmuz 2,3,4,5 kıtalık kısa uzun şiirler...