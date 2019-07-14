15 Temmuz günü 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan vatandaşlarımız, polislerimiz ve askerlerimiz anılacak. Türkiye için çok özel bir gün olan bu günde vatandaşlar 15 Temmuz mesajları ve sözleri hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. 15 Temmuz mesajları ve sözleri çok aratılanlar listesinde üst sıralarda yer alıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü en güzel sözleri ve mesajlarını haberimizde sizin için derledik. İşte 15 Temmuz mesajları ve sözleri...

15 TEMMUZ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.