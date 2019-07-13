Boşanamayan kadına Bakanlıktan destek geldi

ŞİDDET gördüğü eşinden 5 yıldır boşanamadığı için isyan eden kadına, devlet sahip çıktı. Olay, Adana'da yaşandı. Meryem Karalök, 2001'de evlendiği Cerrah Karalök'ten şiddet görmeye başladı. 2012'de boşanma davası açtı.

'ŞİDDET GÖRÜYORUM...'

Eşinin ikna etmesiyle davayı geri çeken Meryem, 2013'te yeniden boşanma davası açtı! Adana 7'nci Aile Mahkemesi boşanma talebini reddedince dosya, temyize yollandı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden de aynı yanıtı alan talihsiz kadın, geçtiğimiz günlerde Adana Adliyesi önünde 'Boşanmak istiyorum' diyerek eylem yaptı. Eşinden şiddet gördüğünü belirten Meryem'e Adalet Bakanlığı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Barosu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sahip çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de genç kadının psikolojik ve maddi manevi destek sağlanması için çalışma başlattı. Adana Barosu ise Meryem'e adli yardım alması için gönüllü avukat atayacaklarını açıkladı.