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  • 12.07.2019 23:35
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 23:47

Son dakika: 'da dehşeti! Saniye saniye kaydedildi

Bağcılar'da taksi şoförü kendisine yol vermediği gerekçesiyle bir sürücünün yolunu kesti. aracından inerek sürücüyü tehdit ederken, sürücü o anları telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Görüntüler Bağcılar, Otoyolu'nda akşam saatlerinde kaydedildi. Avcılar istikametinde seyir halinde olan bir sürücü, iddiaya göre önüne kıran ye yol vermeyince ikili arasında yolda gerginlik yaşandı.

Sürücüyü takip eden taksici, Mahmutbey gişelerinin yakınında aracını tartıştığı kişinin önüne kırarak, yolunu kesti. Aracından inen taksici sürücüyü tehdit etti. Sürücü ise o anları telefonunun kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Görüntülerde taksici aracından inerek, sürücünün aracına yöneliyor. Taksici sürücünün telefonunu almaya çalışıyor. Otomobil sürücüsünün taksicinin durağını arayarak, şikayette bulunduğu öğrenildi.

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