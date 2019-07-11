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  • 11.07.2019 13:34
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 13:52

’nda taksici dehşeti! İstediği ücreti alamayınca i darp etti

’dan aracına binen i ’na getiren bir taksi şoförü, istediği ücreti alamayınca çılgına döndü. kadına küfür ederek, çantasını almak isteyen taksici direnen kadını darp ederken kavga anı kameralarca kaydedildi.

Beyoğlu’nda taksici dehşeti!

Olay, saat 10.30 sıralarında Tophane Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 TFH 92 plakalı sürücüsü 'dan aldığı Arap i Beyoğlu Tophane Mahalllesi'nde Karabaş Mektebi Sokak'ta bir adrese götürdü. Kadın in uzattığı ücreti az bulan taksici ile turist arasında tartışma başladı.

ÖNCE KADININ ÇANTASINI ALMAYA ÇALIŞTI SONRA DARP ETTİ
Tartışma esnasında ticari taksi sürücüsü turiste küfür ederek, kadının kol çantasını almak istedi. Kendisine direnen turist kadına şiddet uygulayan taksici, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirildi.

POLİS TAKSİCİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Kavganın sona ermesi üzerine ticari taksi sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaşırken polis ekipleri ticari taksi sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.


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