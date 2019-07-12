İslam âlemi için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı'nın tarihi şu sıralar vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılın ikinci bayramı Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte çok araştırılan o sorunun yanıtı...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta, dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.