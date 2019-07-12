Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 12.07.2019 22:10
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 22:10

2019 ne zaman? kaç gün olacak? İşte Kurban Bayramı tarihi...

Yılın ikinci bayramı olan için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş 2019 yılı sorusuna yanıt arıyor. Erkenden bilgi alıp tatil planı yapacak olan vatandaşlar arama motorlarında Kurban Bayramı tarihini sorgulatıyor. Peki, ne zaman? kaç gün olacak? İşte Kurban Bayramı tarihi...

2019 Kurban Bayramı ne zaman?

İslam âlemi için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı'nın tarihi şu sıralar vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılın ikinci bayramı Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte çok araştırılan o sorunun yanıtı...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta, dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri2019 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte Kurban Bayramı tarihi...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri