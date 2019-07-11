Taksi mağdurlarına iyi haber! O sorun çözülecek

Kimi dönem UBER ile yaşadıkları gerilimle, kimi zaman trafikte sebep oldukları olaylarla ve en çok da yolcularla yaşadıkları sorunlarla gündem olan taksiciler bu kez 'değişim saati' ile Türkiye'nin en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Geçtiğimiz gün bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, aracına aldığı bir yolcunun 'kısa mesafe' gitmek istemesi üzerine 'değişim saatim geldi, arabadan in' diyen taksi şoförü tepki çekmişti.

ARACINA ALDIĞI YOLCUYU GÖTÜRMEK ZORUNDA

Görüntüleri kendilerinin de izlediğini ve büyük bir üzüntü duyduklarını ifade eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Öncelikle şu konuyu herkesin bilmesinde fayda var. Eğer bir taksici aracına yolcuyu alıyorsa her ne olursa olsun o yolcuyu gideceği yere götürmek zorunda" dedi.

"DEĞİŞİM SAATİ HER SEKTÖRDE OLDUĞU GİBİ BİZDE DE VAR"

Tüm sektörlerde olduğu gibi taksicilerde de değişim saati olduğunun altını çizen Aksu, şunları söyledi:

"Değişim saati bir efsane filan değil. Gerçekten de bizlerin de değişim saati var. O saatte aracı teslim etmek zorunda şoför. Eğer o saat geldiyse taksicinin hiç yolcu almadan, herhangi bir vatandaş için durmadan yoluna devam etme hakkı var. Ama eğer aracını durduruyor, yolcuyu aracına alıyorsa artık 'değişim saati' bir bahane olur. Yolcuyu alıyorsan, istediği yere götüreceksin.

Eğer götürmezse ve dünkü gibi görüntüler yaşanırsa hem Emniyet Trafik Şube ilgili sürücüye ceza kesiyor hem de biz işlem yapıyoruz. Bizim yaptığımız işlem, sürücüye ceza puanı vermek. Belirli bir sınırı geçen şoförler taksi kullanamıyor."

Taksiciler bir dönem UBER ile yaşadıkları sorunlarla da gündem olmuştu.

"VALİLİK VE BELEDİYE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Son yaşanan olayın ardından yeni bir düzenleme için harekete geçtiklerini ifade eden Aksu, "Hem Valilikle hem de Belediye ile görüşüyoruz. Yeni bir düzenleme yapacağız" ifadesini kullandıktan sonra şöyle devam etti:

"Bu sorunu kanunla mı, yönetmelikle mi, yoksa genelgeyle mi çözeceğiz henüz net değil. Bugün itibariyle söyleyebileceğim tek kesin şey; bu sorunu çözeceğimiz.

Belki taksinin üzerine bir ışıkla ya da aracın önünde bir yazıyla bu sorunu aşabiliriz. Yolcu, durdurmak istediği taksinin değişim saatinde olup olmadığını net bir şekilde görecek.

Böyle araca binen yolcuya 'değişim saati' bahanesini sürücüler ortaya atamayacak. Bizim tek isteğimiz, İstanbulluların en güzel şekilde yolculuk etmesini sağlamak"