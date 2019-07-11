Arnavutköy'de iddiaya göre bir araçtan fırlayan tekerlek, kaldırımda annesi ile birlikte yürüyen küçük bir çocuğa çarptı. Feci olay kameralara saniye saniye yansıdı.​ Arnavutköy'de kamyon lastiği annesiyle birlikte kaldırımda yürüyen çocuğa çarparak yaraladı.

Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşundaki olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir kamyondan çıktığı tahmin edilen lastik , kaldırımda annesi ile birlikte yürüyen küçük bir çocuğa çarptı. Küçük çocuk yere düyerek yaralanırken hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.