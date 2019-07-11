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  • 11.07.2019 11:55
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 12:00

'da akılalmaz kaza! Yolda yuvarlanan kamyon lastiği küçük çocuğu az kalsın öldürüyordu

Arnavutköy'de bir araçtan fırlayan tekerlek, kaldırımda annesi ile birlikte yürüyen bir çocuğa çarptı. Feci olay saniye saniye kameralara yansırken, kaza sonrası yaralanan çocuğun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Arnavutköy'de iddiaya göre bir araçtan fırlayan tekerlek, kaldırımda annesi ile birlikte yürüyen küçük bir çocuğa çarptı. Feci olay kameralara saniye saniye yansıdı.​ Arnavutköy'de kamyon lastiği annesiyle birlikte kaldırımda yürüyen çocuğa çarparak yaraladı.

Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşundaki olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir kamyondan çıktığı tahmin edilen lastik , kaldırımda annesi ile birlikte yürüyen küçük bir çocuğa çarptı. Küçük çocuk yere düyerek yaralanırken hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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