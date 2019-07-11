Arnavutköy'de iddiaya göre bir araçtan fırlayan tekerlek, kaldırımda annesi ile birlikte yürüyen küçük bir çocuğa çarptı. Feci olay kameralara saniye saniye yansıdı. Arnavutköy'de kamyon lastiği annesiyle birlikte kaldırımda yürüyen çocuğa çarparak yaraladı.
Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşundaki olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir kamyondan çıktığı tahmin edilen lastik , kaldırımda annesi ile birlikte yürüyen küçük bir çocuğa çarptı. Küçük çocuk yere düyerek yaralanırken hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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