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  • 12.07.2019 19:17
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 19:41

15 Temmuz'da PTT, banka ve noterler açık mı? 15 Temmuz Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu?

15 Temmuz'da hangi kurum ve kuruluşların açık olacağı merakla araştırılan konuların başında yer alıyor. PTT, banka ve noterlerde işleri bulunan vatandaşlar 15 Temmuz'da PTT, banka ve noterler açık mı sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 15 Temmuz'da PTT, banka ve noterler açık mı? İşte cevabı...

15 Temmuz'da PTT, banka ve noterler açık mı?

15 Temmuz 2016'dan itibaren 15 Temmuz günü her yıl Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olarak kutlanırken, hain darbe girişimi de lanetleniyor. 15 Temmuz resmi tatil olduğundan resmi kuruluşlar kapalı olacak. 15 Temmuz'da dışarıda işi olan vatandaşlar PTT, banka ve noterler açık mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz Pazartesi PTT, noter ve bankalar çalışıyor mu?

15 TEMMUZ'DA PTT, NOTER VE BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz resmi tatil ilan edildiği için pazartesi günü tatil olacak. Banka, noter yada PTT'de işlemi olan vatandaşlar 8 Temmuz Salı gününü bekleyecek.

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