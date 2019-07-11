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  • 11.07.2019 12:30
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 13:50

Son dakika haberi: 'den , ve için ve dolu uyarısı

Son dakika haberine göre , "Bugün öğleden sonra , ve çevrelerinde gök gürültülü yağışla birlikte yerel dolu yağışı bekleniyor" uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den 3 il için kritik uyarı

, 3 il için ve dolu uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Bugün öğleden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışı bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Uyarıda yağışın saat 14.00 ile 20.00 arasında etkili olacağı belirtildi.

ORTA KARADENİZ İÇİN DE UYARI GELDİ
Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel dolu yağışı ile kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Samsun Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan duyuruya göre, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde Çorum, Amasya ve Tokat ile Samsun'un iç kesimlerinde yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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