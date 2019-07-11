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  • Son Güncelleme: 11.07.2019 13:47

Son dakika haberi: 'daki hastanede paniği! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Son dakika haberine göre 'da nde, nin hastane koridoruna döküldüğü iddiasıyla, hastaların tahliye edildiği ve hastaneye girişlerin kapatıldığı öğrenildi.

Hastanede kimyasal madde alarmı!

'da 'nde, nin hastane koridoruna döküldüğü iddiasıyla, hastaların tahliye edildiği ve hastaneye girişlerin kapatıldığı öğrenildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması sonucu çıkan gazdan 19 personel etkilendi. Gazdan etkilenen kişilere hızla müdahale edilerek 112 ambulanslarıyla diğer hastanelere sevk işlemleri gerçekleşti. Nakledilen personelimizin sağlık durumları iyi." denildi.


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