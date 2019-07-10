Hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinden yaptığı açıklamada, ülkemizin şiddetli yağışların etkisi altına gireceğini duyurdu. Öte yandan uzmanlar da ülkemizi etkisi altına alması beklenen şiddetli ve kuvvetli yağışlarla ilgili uyarılarda bulundu. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir uyarı yayınladı. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen Twitter'dan yaptığı açıklamada, tüm Marmara'da, özellikle Kırklareli, İstanbul ve Yalova'da şiddetli yağışların beklendiğini duyurdu. en şöyle devam etti: "Yarın sabah (bugün) Trakya'da, öğlen İstanbul'da yağmur başlar, gece kuvvetlenir. Perşembe devam eder. Bu havanın içinde her şey olabilir. Sıcaklık 10 derece düşer; sel, dolu ve yıldırım olur. Peki 11 Temmuz İstanbul hava durumu son dakika AKOM İBB uyarısı! İstanbul'a dolu mu yağacak?