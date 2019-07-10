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  • 11.07.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 09:16

? İstanbul AKOM uyarısı!

yla ilgili haberler peş peşe geliyor. Sabah saatlerinde 'den, sıcaklıkların sert bir şekilde düşeceği, yurdumuz balkanlar üzerinden gelen serin ve havanın yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirilmişti. Öğle saatlerinde ise 'den "Saat 18.00'den sonra Çatalca ve Silivri ile şehrin batı bölgelerinde, perşembe sabahından itibaren ise şehir genelinde fırtına ve gök gürültüsü eşliğinde kuvvetli yağmur geçişleri bekleniyor" açıklaması geldi. Yurdumuzun bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bugün Trakya ve zamanla İstanbul'da başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de görülmesi bekleniyor.

Son dakika hava durumu uyarısı! Uyarılar peş peşe geliyor

Hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinden yaptığı açıklamada, ülkemizin şiddetli yağışların etkisi altına gireceğini duyurdu. Öte yandan uzmanlar da ülkemizi etkisi altına alması beklenen şiddetli ve kuvvetli yağışlarla ilgili uyarılarda bulundu. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir uyarı yayınladı. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen Twitter'dan yaptığı açıklamada, tüm Marmara'da, özellikle Kırklareli, İstanbul ve Yalova'da şiddetli yağışların beklendiğini duyurdu. en şöyle devam etti: "Yarın sabah (bugün) Trakya'da, öğlen İstanbul'da yağmur başlar, gece kuvvetlenir. Perşembe devam eder. Bu havanın içinde her şey olabilir. Sıcaklık 10 derece düşer; sel, dolu ve yıldırım olur. Peki 11 Temmuz İstanbul hava durumu son dakika AKOM İBB uyarısı! İstanbul'a dolu mu yağacak?

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