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  • 11.07.2019 21:56
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 21:56

Meteoroloji'den için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Son dakika haberine göre Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ili için kuvvetli sağanak, dolu yağışı ve fırtına beklendiğine dikkat çekildi.

O ilimiz için kuvvetli sağanak uyarısı!
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ili için kuvvetli sağanak, dolu yağışı ve fırtına beklendiğine dikkat çekildi.



Meteorolojiden yapılan açıklamada, 12 Temmuz tarihinin ilk saatlerinde Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer dolu yağışı ile birlikte sağanak görülebileceği, kıyı kesimlerde ise fırtına beklendiğine dikkat çekilerek, yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, taşkın, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı, gerekli tedbirler alınarak hazırlıklı olunması, can ve mal kaybının önlenmesi için vatandaşların uyarılması gerektiği belirtildi.

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