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  • Son Güncelleme: 11.07.2019 22:09

11 Temmuz MPİ açıklandı! Süper Loto 4. kez devretti

Perşembe günleri çekilen Süper Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları merakla bekleniyordu. 11 Temmuz Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te açıklandı. Geçen hafta yapılan çekilişte Süper Loto'da 6 milyon 841 bin 168 TL ikramiye devretmişti. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte haftanın şanslı numaraları....

11 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta perşembe günleri saat 21.15'te çekilen Süper Loto'da heyecanlı bekleyiş son buldu. İdare merakla beklenen 11 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte o şanslı numaralar....

4 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 22 - 27 - 31 - 34 - 38 - 52

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