Temmuz ayına gelinmesiyle birlikte internette Kurban Bayramı hakkında araştırmalar artmaya başladı. Vatandaşlar kurban fiyatları başta olmak üzere pekçok konuyu araştırıyor. Maliyetlerin artmasına rağmen bu yıl kurbanların yine benzer fiyatlarda satışa sunulması bekleniyor. Peki, 2019 yılı Kurban fiyatları ne kadar olacak?

KURBAN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890 TL yurt dışında 725 TL olarak belirlendiğini açıkladı.