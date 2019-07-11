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  • 11.07.2019 22:08
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 22:08

2019 ne kadar olacak? İşte büyükbaş, küçükbaş ...

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde vatandaşlar hakkında araştırma yapmaya başladı. olacak sorusu bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. İşte büyükbaş, küçükbaş ...

Kurban fiyatları ne kadar olacak?

Temmuz ayına gelinmesiyle birlikte internette Kurban Bayramı hakkında araştırmalar artmaya başladı. Vatandaşlar kurban fiyatları başta olmak üzere pekçok konuyu araştırıyor. Maliyetlerin artmasına rağmen bu yıl kurbanların yine benzer fiyatlarda satışa sunulması bekleniyor. Peki, 2019 yılı Kurban fiyatları ne kadar olacak?

KURBAN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890 TL yurt dışında 725 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

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