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  • 11.07.2019 20:44
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 21:07

Bu isim 'de sadece onda var!

’ın Ermenek ilçesinde yaşayan , ’de bu ismi taşıyan tek kişi olduğunu söyledi. Kaşmen Akpınar isminde bir başkasını bulamadığı gibi isminin anlamında bulamadığını anlatarak, “İsmimin anlamını çok merak ediyorum. İlk defa öğrenenler telaffuz zorluğu çekiyor. veya Kaşmir gibi yanlış telaffuz edenlere kızıyorum” dedi.

Bu isim Türkiye'de sadece onda var!

Dünya Nüfus Günü olarak kutlanan bugün de , sosyal medya başta olmak üzere her yerde araştırdığını ve hiçbir şekilde bu isme kendisi dışında rastlanmadığını belirtti.

'ın Ermenek ilçesinde yaşayan ve 7 çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olan 21 yaşındaki Kaşmen Akpınar, babasına ölmeden önce böyle bir ismi niçin koyduğunu sorduğunu fakat babasının neden böyle bir isim verdiğini kendisine söylemediğini söyledi.

Kaşmen Akpınar isminde bir başkasını bulamadığı gibi isminin anlamında bulamadığını anlatarak, "İsmimin anlamını çok merak ediyorum. İlk defa öğrenenler telaffuz zorluğu çekiyor. veya Kaşmir gibi yanlış telaffuz edenlere kızıyorum" dedi.

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