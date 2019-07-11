Türkiye'nin "nüfus haritası" çıkarıldı! İşte son 10 yılda en çok kullanılan isimler

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla Türkiye'nin "nüfus haritası"nı çıkardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'deki nüfusun bölgelere göre dağılımına ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de nüfus yoğunluğu 24 milyon 465 bin 194 ile en fazla Marmara'da, 5 milyon 966 bin 101 ile de en az Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor.

Ayrıca diğer bölgelerdeki nüfus yoğunluğu ise 10 milyon 552 bin 942 kişi ile Akdeniz Bölgesi, 10 milyon 318 bin 157 nüfus ile Ege Bölgesi, 8 milyon 876 bin 531 nüfus ile Güneydoğu Bölgesi, 7 milyon 674 bin 496 nüfus ile Karadeniz Bölgesi'nde olduğu belirlendi.