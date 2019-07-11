Türkiye'nin "nüfus haritası" çıkarıldı! İşte son 10 yılda en çok kullanılan isimler
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla Türkiye'nin "nüfus haritası"nı çıkardı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilerden en dikkat çekeni ise çocuklara verilen isimler oldu. Peki son 10 yılda doğan çocuklar en fazla hangi isimler verildi? İşte merak edilen o rakamlar...
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla Türkiye'nin "nüfus haritası"nı çıkardı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'deki nüfusun bölgelere göre dağılımına ilişkin veriler paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de nüfus yoğunluğu 24 milyon 465 bin 194 ile en fazla Marmara'da, 5 milyon 966 bin 101 ile de en az Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor.
Ayrıca diğer bölgelerdeki nüfus yoğunluğu ise 10 milyon 552 bin 942 kişi ile Akdeniz Bölgesi, 10 milyon 318 bin 157 nüfus ile Ege Bölgesi, 8 milyon 876 bin 531 nüfus ile Güneydoğu Bölgesi, 7 milyon 674 bin 496 nüfus ile Karadeniz Bölgesi'nde olduğu belirlendi.
İSTANBUL, 14 MİLYON 612 BİN 273 KİŞİYLE İLK SIRADA
İllere göre nüfus dağılımına bakıldığında ise 14 milyon 612 bin 273 kişi ile İstanbul birinci sırada yer aldı. İstanbul'u 5 milyon 323 bin 503 ile Ankara, 4 milyon 248 bin 856 İzmir, 2 milyon 976 bin 242 Bursa, 2 milyon 356 bin 97 nüfus ile Antalya takip etti.
Türkiye'nin en az nüfusa sahip olan illeri arasında 77 bin 790 kişiyle Bayburt, 81 bin 695 kişiyle Tunceli, 96 bin 533 kişiyle Ardahan ve 137 bin 174 kişiyle Kilis yer aldı.
KADIN-ERKEK NÜFUSU EN FAZLA MARMARA'DA
Türkiye'deki kadın-erkek nüfusunun bölgelere göre en fazla Marmara Bölgesi'nde bulunduğu belirlendi. Marmara'da 12 milyon 271 bin 189 erkek, 12 milyon 194 bin 5 kadın yaşıyor. Marmara'yı 6 milyon 313 bin 995 erkek, 6 milyon 391 bin 817 kadın ile İç Anadolu, 5 milyon 295 bin 580 erkek, 5 milyon 257 bin 362 kadın ile Akdeniz, 4 milyon 493 bin 802 erkek, 4 milyon 382 bin 729 kadın ile Güneydoğu Anadolu, 3 milyon 855 bin 732 kadın, 3 milyon 818 bin 764 erkek ile Karadeniz, 3 milyon 35 bin 348 erkek, 2 milyon 930 bin 753 kadın ile Doğu Anadolu Bölgesi izledi.