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  • 11.07.2019 19:29
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 19:44

Günün kahramanı! Haliç'te eden kızı kurtardı

'nden denize atlayan 21 yaşındaki Şirin B'yi arkasından atlayan genç kurtardı. K., "Ben ya biniyordum. Tam metroya akbil bastım içeri girecektim. Biri geldi 'denize birisi atladı.' dedi. Bir abi suya atlıyordu. 'Abi sen atlama ben yüzme biliyorum ben atlayayım' dedim. Ben atladım işte genç kızı yukarı çıkardım." dedi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki Şirin B. Haliç Metro Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak, denize atladı.

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