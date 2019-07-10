Öldüren sevgi!

, geçen yıl boşandığıile onun ağabeyi Ramazan Kuru'yu (34) av tüfeğiyle vurarak öldüren(34) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mensur, duruşmada,Çok pişman ve üzgünüm" dedi. Savcı, Mensur'un iddianamede 'Tasarlayarak iki kişiyi öldürme suçundan ayrı ayrı birer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası' ile cezalandırılması istendiğini anlattı. Ancak tasarlayarak öldürme suçunun oluşmadığını belirtip, şüphelinin 'Kasten öldürme suçundan' ayrı ayrı birer kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.