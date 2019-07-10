Antalya'da kan donduran olay! Denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'da denizde plastik kelepçeyle boğulmuş olduğu tahmin edilen erkek cesedi bulundu. Boğazında sıkılmış 2 adet plastik kelepçe ile tekne turu yapan vatandaşlar tarafından görülen ceset üzerinden kimlik çıkmadı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN