Antalya'da denizde plastik kelepçeyle boğulmuş olduğu tahmin edilen erkek cesedi bulundu. Boğazında sıkılmış 2 adet plastik kelepçe ile tekne turu yapan vatandaşlar tarafından görülen ceset üzerinden kimlik çıkmadı.
Antalya'da kan donduran olay! Denizde erkek cesedi bulundu
Antalya'da denizde boğazında plastik kelepçe takılı erkek cesedi bulundu. Kıyafetleri olan ve güneş gözlüğü takılı bulunan ceset üzerinden kimlik çıkmadı.
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