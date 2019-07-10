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  • Son Güncelleme: 10.07.2019 23:10

Korkunç olay! Evin bahçesinde ceset parçaları bulundu

'de bir evin bahçesinde bir kişiye ait ceset parçaları bulundu. Olay yerinde çalışma başlatan ekipleri bir kişiye ait ceset parçalarına ulaştı.

Korkunç olay! Evin bahçesinde ceset parçaları bulundu

'de bir evin bahçesinde bir kişiye ait ceset parçaları bulundu. Edinilen bilgiye göre, Yuva Mahallesi Şehit Müslüm Erdal Caddesi'nde gecekonduda oturan yabancı uyruklu bir kadın, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek eski kocasının bir kişiyi öldürüp evin bahçesine gömdüğü ihbarında bulundu.

Olay yerinde çalışma başlatan ekipleri bir kişiye ait ceset parçalarına ulaştı.

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