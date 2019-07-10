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  • 10.07.2019 21:58
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 21:58

Serinlemek için dereye giren genç boğuldu

'nın Karacabey ilçesinde serinlemek için dereye giren kişi boğuldu. Gencin cenazesi, incelemenin ardından morguna kaldırıldı.

Yine aynı acı! Bu defa yer Bursa...

Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan Canbalı deresine serinlemek için giren Sayim Çalımlı (25), bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi ile Mudanya Emniyet Müdürlüğü deniz polisi kurbağa adamları sevk edildi.

Arama çalışmaları sonucu bir süre sonra Çalımlı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Gencin cenazesi, incelemenin ardından morguna kaldırıldı.


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