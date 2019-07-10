Serinlemek için dereye giren genç boğuldu

Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan Canbalı deresine serinlemek için giren Sayim Çalımlı (25), bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi ile Mudanya Emniyet Müdürlüğü deniz polisi kurbağa adamları sevk edildi.

Arama çalışmaları sonucu bir süre sonra Çalımlı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Gencin cenazesi, incelemenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.