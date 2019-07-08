kesip araca saldıran trafik magandaları dehşet saçtı. Genç çift, canını zor kurtardı. Emniyet şeridinde ilerleyen otomobil,veçiftinin içinde bulunduğu aracın önüne geçmek istedi.ve kardeşi, yol vermeyen aracın önünü kesti. İkili, aynayı kırdı. Daha sonra aracın üzerine çıkıp zıpladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Hamile eşi ile birlikte büyük korku yaşayankarakola giderek şikayetçi oldu.Saldırganların, polise teslim olacakları öğrenildi. Yunus Emre Bahçıvan yaşadıklarını söyle anlattı: "Yolcu tarafındaki arkadaş yumruğunu cama doğru uzattı, vurmaya çalıştı. Eşim o anda panik oldu, ağlamaya başladı. Herhangi bir münakaşaya girmek istemedim. Eşimin hamile olması sebebiyle, 7 aylık hamile eşim. Daha önce de birkaç kez kaybımız olmuştu. Bizim için çok değerli. Hiçbir münakaşaya girmeden uzaklaşmaya çalıştım. Devam ettim yoluma. İnseydik canımıza mal olabilirdi."

Ayfer Bahçıvan, "Korktum açıkçası. Ne yapacağımızı bilemedim. Bir yaptırımı olmalı" dedi.