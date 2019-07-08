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  • 08.07.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 09:28

Dünyaca ünlü doktor , kız kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu

Dünyaca ünlü doktor , kendisini bıçakla öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdüğü kız kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Öz, "Kardeşim beni öldürmekle tehdit ediyor. Alzheimer hastası olan annem yalnız ve hayatından endişe ediyorum. Evdeki silahlar nedeniyle korktuğum için evime gidemiyorum" ifadelerini kullandı.

'Hayatından endişe ediyorum'

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı , kız kardeşinin kendisini bıçakla saldırıp öldürmekle tehdit ettiğini, kız kardeşinin annesiyle yaşadığı evde silah bulunduğunu ve alzheimer hastası annesinin hayatından endişe ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu.

Öz, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Ünlü doktor, annesinin 'alzheimer' hastası olduğunu, 'de ikamet ettiklerini anlattı. Kız kardeşi 'ün psikolojik sorunlarının bulunduğunu kaydeden ünlü doktor, annesinin yanında 20 yıldır çalışan hizmetlilerin, kız kardeşi tarafından apar topar işten çıkartıldığını, çalışanların işten kovulmalarının ardından kendisine ulaştıklarında ise duydukları karşısında büyük bir şok yaşadığını anlattı.

'EVİME GİDEMİYORUM'
İddialara göre Nazlı Öz, annesiyle yaşadığı eve çeşitli ateşli silahlar bulunduruyordu. 1 Temmuz tarihinde Öz, kız kardeşinin kendisini bıçakla saldırıp öldürmekle tehdit ettiğini kaydederek, "Kardeşim beni öldürmekle tehdit ediyor. Alzheimer hastası olan annem yalnız ve hayatından endişe ediyorum. Evdeki silahlar nedeniyle korktuğum için evime gidemiyorum" ifadelerini kullandı. Kız kardeşinin tedavi altına alınmasını isteyen Öz, hasta kardeşine vasi tayini yapılması için dava açtıklarını kaydetti. Mehmet Öz'ün ihbarı ardından kız kardeş Nazlı Öz hakkında soruşturma başlatıldı.

SABAH

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