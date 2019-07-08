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  • 08.07.2019 10:30
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 10:51

Son dakika haberi: 'den bir kötü haber daha! Ölü sayısı 8'e yükseldi

'de metonol si şüphesiyle 12 gündür 'nde tedavi gören bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, den ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Kentte son 15 günden bu yana si şüphesiyle 30'a yakın kişi hastanelere başvurmuş, geçtiğimiz hafta içerisinde bu kişilerden 7'si hayatını kaybetmişti. Dün de 'metonol' zehirlenmesi şüphesiyle 12 gündür 'nde tedavi gören İbrahim A. hayatını kaybetti. Bu kişiyle birlikte kentte sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükselirken, halen 9 kişinin tedavilerine devam edildiği bildirildi.

Öte yandan, sahte içki ölümlerine ilişkin geçtiğimiz hafta gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.

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