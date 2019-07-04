Mersin'de son bir hafta içerisinde 7 kişinin öldüğü, onlarca kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı sahte alkol zehirlenmesine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı. Zehirlenmelerin ise sahte etil alkol içerisine konulmuş metanolden kaynaklandığı belirlendi. Olayın sorumlularından olduğu tespit edilen 1 kişinin daha arandığı bildirildi.



ÖLÜMLERİN NEDENİ "METANOL" ZEHİRLENMESİ

Art arda yaşanan sahte alkol ölümlerinin ardından çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölenlerin yakınlarından aldıkları bilgiler doğrultusunda merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde bulunan 3 tekel büfesine operasyon düzenledi. Buralarda arama yapan ekipler, 17 adet 1 litrelik sahte etil alkol ele geçirdi. Ele geçirilen sahte etil alkollerin yapılan laboratuvar analizinde, içerisinde 'metil alkol' olduğu, hayatlarını kaybeden vatandaşların da 'metanol' zehirlenmesi nedeniyle öldükleri belirlendi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar kapsamında etil alkolleri vatandaşlara sattıkları belirlenen E.A., M.Ö., A.N., Ö.E., B.D. ve H.E. isimli 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin ise arandığı bildirildi. Şüpheli şahıslardan E.A., alkollerin kendilerinin olmadığını iddia ederek, "Kiminse o düşünsün. Bizim alkollerden metil çıkarsa tamamdır ama bizimle alakası yok. Biz sahte alkol satmadık" dedi.



Şüphelilerin, düşük fiyatla aldıkları sahte etil alkolleri plastik kelepçe yardımıyla gerçek etil alkol şişelerine doldurdukları, bu yolla bilyeyi çıkarmadan bu işlemi yaptıkları ve vatandaşları bu şekilde gerçek etil alkol gibi kandırdıkları ileri sürüldü.



Yetkililer vatandaşları etil alkol almamaları konusunda uyarırken, alan vatandaşların da özellikle kapağı açılmamış, güvenliğinden tam emin oldukları yerlerden almaları konusunda uyarıda bulundu.

OLAY

Mersin'de son günlerde çok sayıda kişi sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuş, tedavi altına alınanlardan Mehmet A., Ünsal D., Uğur K., Orhan B. ve Ebru A. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha hayatını kaybetmişti.



Kentte son 1 hafta içerisinde alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 28 kişiden 7'si hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Halen Mersin Şehir Hastanesi ve Toros Devlet Hastanesinde 14 kişinin tedavisine devam edildiği, bazılarının durumunun ise ağır olduğu bildirildi.