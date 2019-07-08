saklı cenneti olan'ndan pis kokular yükselmeye başladı... İddialara göre; bölgedeki işletmelerin atık suları, yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez noktası olan'na aktı. Kanalizasyonlardan akan pislikler, hem denizi ve plajları kirletti, hem de suyun rengini koyulaştırdı. Bölgede tatil yapan vatandaşlar ise isyan bayrağı açtı. Tatilciler, "Bu pis sulardan bıktık. İşletmeler buna bir önlem alsın. Tatilimiz zehir oluyor" diyerek dert yandı. Öte yandan bölgedeki deniz suyu da incelemeye alındı. Analiz sonuçlarında; suyun yüzde yüz kirlendiği ortaya çıktı...