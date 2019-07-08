Muğla'nın saklı cenneti olan Akbük Koyu'ndan pis kokular yükselmeye başladı... İddialara göre; bölgedeki işletmelerin atık suları, yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez noktası olan Akbük Koyu'na aktı. Kanalizasyonlardan akan pislikler, hem denizi ve plajları kirletti, hem de suyun rengini koyulaştırdı. Bölgede tatil yapan vatandaşlar ise isyan bayrağı açtı. Tatilciler, "Bu pis sulardan bıktık. İşletmeler buna bir önlem alsın. Tatilimiz zehir oluyor" diyerek dert yandı. Öte yandan bölgedeki deniz suyu da incelemeye alındı. Analiz sonuçlarında; suyun yüzde yüz kirlendiği ortaya çıktı...
- Yaşam
- 08.07.2019
- Gazete
İşletmelerin atık suları Akbük Koyu'nu kirletmeye başladı!
Muğla’nın Akbük Koyu’na işletmelerin atık suları karıştı. Yapılan analizler sonucu; suyun yüzde yüz kirlendiği ortaya çıktı. Turistler isyan bayrağı açtı: Önlem alınsın!
Muğla'nın saklı cenneti olan Akbük Koyu'ndan pis kokular yükselmeye başladı... İddialara göre; bölgedeki işletmelerin atık suları, yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez noktası olan Akbük Koyu'na aktı. Kanalizasyonlardan akan pislikler, hem denizi ve plajları kirletti, hem de suyun rengini koyulaştırdı. Bölgede tatil yapan vatandaşlar ise isyan bayrağı açtı. Tatilciler, "Bu pis sulardan bıktık. İşletmeler buna bir önlem alsın. Tatilimiz zehir oluyor" diyerek dert yandı. Öte yandan bölgedeki deniz suyu da incelemeye alındı. Analiz sonuçlarında; suyun yüzde yüz kirlendiği ortaya çıktı...
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