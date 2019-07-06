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  • 06.07.2019 18:00
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 18:14

Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! 'Görüntülerdeki ben değilim...'

'de Sarar şirketler Başkanı Cemalettin ve eşi çiftinin elleri ve ayaklarını bağlayıp kasadaki ziynet eşyaları ve yüksek miktardaki i çaldıkları öne sürülen, ’da yakalanıp iade edilen şüphelilerden tutuklanan Moldova uyruklu suçlamayı kabul etmedi. Sarar çiftinin evindeki işinden ayrıldıktan sonra Eskişehir’e bir daha gelmediğini öne süren Arikov, polisin kaçış yollarında elde ettiği görüntülerdeki kişinin de kendisi değil, kardeşi olduğunu öne sürdü. Öte yandan serbest bırakılan 4 Moldovalı kadın için ise ‘sınır dışı’ kararı çıktı.

Sarar Şirketler Başkanı Cemalettin ile eşi 'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'nde oturduğu konutuna, Mayıs ayında yüzleri maskeli olarak giren kişiler, çiftin ellerini ve ayaklarını bağlayıp dövdükten sonra kasanın anahtarını buldu. Ziynet eşyalarını ve yüksek miktardaki i sırt çantalarına dolduran şüpheliler, villadan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için özel ekip kurdu. Ekip, ilk şüpheli olarak villada hizmetçi olarak çalışan Moldova uyruklu 'da yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Iulia Dragusan tutuklandı, olayla ilgili bağlantısı tespit edilen Ali Y. ise kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MOLDOVA'YA GÖNDERİLECEKLER
'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen tutuklu hizmetçi Iulia Dragusan'ın sevgilisi ve diğer şüpheliler , , , ve , dün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 kadın şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kadınların ülkelerine dönmek için diğer şüphelilerin bulunduğu araca bindikleri ve olayla ilgilerinin olmadığı tespit edildi. Ayrıca savcılık, kadınların sınır dışı edilmesine karar verdi. Adliyedeki işlemlerinin ardından Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali ve Nadejda Katkova, Eskişehir Göç İdaresi'ne teslim edildi. Şüphelilerden George Dobrioglu ise çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'GÖRÜNTÜLERDEKİ BEN DEĞİLİM, KARDEŞİM'
Soruşturma kapsamında tutuklanan Moldovalı hizmetçi Iulia Dragusan'ın sevgilisi Aleksandar Arikov da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Savcılık ve mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Arikov, "Benim soygunla hiçbir ilgim yok, suçlamaları kabul etmiyorum. Ben Sarar ailesindeki işimden ayrılınca bir daha Eskişehir'e gelmedim. Cep telefonumu erkek kardeşim de kullanıyordu. Bazı görüşmeleri o yapmış olabilir"" dedi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince şüphelilerin kaçış istikametindeki güvenlik kamerası görüntülerinin izlettirildiği Aleksandar Arikov, kendisi olmadığını savunarak, "Görüntülerdeki kişi ben değilim, kardeşim. Benim bu konuyla hiçbir ilgim yok" ifadelerini kullandı.

EN AZ 3 ŞÜPHELİ DAHA ARANIYOR
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarar çiftinin soyulmasına ilişkin soruşturmada hem şüphelilerin, hem de çalınan ziynet eşyalarını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Aralarında Aleksandar Arikov'un kardeşinin de olduğu isimleri tespit edilen en az 3 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

ŞU ANA KADAR 2 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİYE ADLİ KONTROL UYGULANDI
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında şu ana kadar Moldova uyruklu hizmetçi Iulia Dragusan ve sevgilisi Aleksandar Arikov tutuklanırken, Ali Y. ve yine Moldova uyruklu Georgi Dabrioglu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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