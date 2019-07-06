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  • 06.07.2019 18:22
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 18:32

' Demokrasi ve Milli Birlik Günü' için yeni logo

Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yurt genelinde yürütülecek etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan yeni logo ve kurumsal kimlik haritasının bulunduğu "www.15temmuz.gov.tr" internet sitesi açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi karşısında, milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin üçüncü yıl dönümünde düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklar devam ediyor.

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