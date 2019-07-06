Büyükelçinin maaşı artınca iki çocuğu için ödediği nafaka da arttı

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, 2013'te fotoğraf sanatçısı eşi Şeniz Özbey'den ayrıldı. O dönem dışişlerinde görevli olan ve 4 bin 700 lira maaş alan Yörük'ün iki çocuğu için 600'er lira nafakası ödenmesi kararlaştırıldı. Boşandıktan 4 ay sonra Tiran Büyükelçisi olan Yörük'ün maaşı 10 bin dolara çıktı. Şeniz Özbey de, mahkemeye "Geliri arttı, nafaka da artsın" başvurusu yaptı. İtirazın ardından mahkeme, büyük çocuk için üç bin lira ödenmesini kararlaştırdı.

KARAR DEĞİŞMEDİ

Büyükelçinin avukatı, diğer çocuk için ödenen 3 bin 600 lira için "Ünlü futbolcular bile çocukları için bin ya da iki bin lira nafaka ödemektedir. Hakkaniyetli bir karar verilsin" diye yakındı. Mahkeme, ödenen tutarın aynı kalmasında karar kıldı. Son kararla büyükelçi, iki çocuğu için toplam 6 bin 600 lira ödeyecek.

ALİ OKTAY