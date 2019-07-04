Bağcılar'da yol kavgası kanlı bitti!

Trafikteki tartışma cinayetle sonuçlandı. Olay dün İstanbul Bağcılar'da yaşandı.



Serdar Çekiç

Motosikletli Hasan Saykal ile otomobil sürücüsü Serdar Çekiç arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Saykal silahını çıkararak 13 el ateş etti. Çekiç, vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandı.



Hasan Saykal

Polis, saldırganı gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan Çekiç ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.