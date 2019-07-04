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Bağcılar'da yol kavgası kanlı bitti!

’da yol kavgası kanlı bitti. , cinnet getirdi. Otomobil sürücüsünü katletti.

Moto'cinnet!'

Trafikteki tartışma cinayetle sonuçlandı. Olay dün 'da yaşandı.


Serdar

Hasan Saykal ile otomobil sürücüsü Serdar Çekiç arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. silahını çıkararak 13 el ateş etti. Çekiç, vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandı.


Hasan Saykal

Polis, saldırganı gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan Çekiç ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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