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eski eşi Bezos'a 52 milyar dolar ödeyecek

Ocak ayında boşanacakları duyurulan ve Bezos, 3 hafta içinde resmi olarak ayrıldı. Jeff Bezos'un, eski eşi MacKenzie Bezos'a 36 değil, 52 milyar dolar ödeyecek.

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İhanetler, şantaj, belaltı haberleri ve bitmiş bir evliliğin ardından kalan şirket hisseleri... Ocak ayında boşanacakları duyurulan ve Bezos, 3 hafta içinde resmi olarak ayrıldı. Amazon'un patronu olan ddünyanın en zengin adamı Bezos, boşanma tazminatı olarak olarak Amazon hisselerinin yüzde 25'ini, yani 36 milyar doları tazminat olarak ödemeyi kabul etti. Ancak rakamın daha çok olduğu dün ortaya çıktı. Jeff Bezos'un, eski eşi MacKenzie Bezos'a 36 değil, 52 milyar dolar ödeyecek. Anlaşma, yazar Bayan Bezos'u dünyanın en zengin dördüncü kadını yapacak, ama şimdiden en az yarısını hayır kurumuna devretme sözü verdi.

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