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  • 02.07.2019 01:49
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 01:49

Şişli'de sı: 3 yaralı

Şişli'de meydana gelen zincirleme sında biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve 'ne kaldırıldı. nedeniyle karayolunda trafik bir süre aksadı.

Şişli'de zincirleme kaza! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolundan istikametine seyreden Fazilya K. idaresindeki 34 FV 4441 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Atanur Ö. idaresindeki 34 AAS 209 plakalı otomobil, Mecidiyeköy'de çarpıştı. Arkadan gelen Ziya M. idaresindeki 34 BKG 441 plakalı otomobil de ya karıştı.

Kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve 'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre aksadı.



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