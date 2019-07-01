Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolundan Anadolu Yakası istikametine seyreden Fazilya K. idaresindeki 34 FV 4441 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Atanur Ö. idaresindeki 34 AAS 209 plakalı otomobil, Mecidiyeköy'de çarpıştı. Arkadan gelen Ziya M. idaresindeki 34 BKG 441 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre aksadı.