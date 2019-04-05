Rekor tazminat! Jeff Bezos ile Mackenzie boşandı...

Dünyanın en zengini olarak gösterelin Jeff Bezos ile eşi MacKenzie boşandı. Ayrılık sonrası MacKenzie'nin 35 milyar doları (Yaklaşık 200 milyar TL) bulan tazminat alacağı bildirildi. Mackenzie bu bu boşanma tazminatıyla dünyanın en zengin üçüncü kadını oldu. Ayrıca Bezos'un 25 yıllık eşine ödediği tazminat miktarı, Bahreyn'in milli gelirine eşit. Estonya'dan Kıbrıs'a 80 ülkenin milli gelirinden ise fazla olma özelliği taşıyor.

05.04.2019 17:22 - Son Güncelleme: 05.04.2019 17:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





