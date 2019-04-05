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Rekor tazminat! Jeff Bezos ile Mackenzie boşandı...

Dünyanın en zengini olarak gösterelin Jeff Bezos ile eşi MacKenzie boşandı. Ayrılık sonrası MacKenzie'nin 35 milyar doları (Yaklaşık 200 milyar TL) bulan tazminat alacağı bildirildi. Mackenzie bu bu boşanma tazminatıyla dünyanın en zengin üçüncü kadını oldu. Ayrıca Bezos'un 25 yıllık eşine ödediği tazminat miktarı, Bahreyn'in milli gelirine eşit. Estonya'dan Kıbrıs'a 80 ülkenin milli gelirinden ise fazla olma özelliği taşıyor.

05.04.2019 17:22 - Son Güncelleme: 05.04.2019 17:38
Rekor tazminat! Jeff Bezos ile Mackenzie boşandı...

Amazon'un kurucusu ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos ile MacKenzieevliliklerini noktaladı.

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Rekor tazminat! Jeff Bezos ile Mackenzie boşandı...

Rekor boşanma anlaşmasının ayrıntılarını MacKenzie Bezos Twitter hesabından duyurdu.

Rekor tazminat! Jeff Bezos ile Mackenzie boşandı...

MacKenzie Bezos, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Boşanma sürecinin Jeff ile karşılıklı birbilerine destek olarak sona ermesinden memnuniyet duyduğunu' söyledi.

Rekor tazminat! Jeff Bezos ile Mackenzie boşandı...

Boşanma anlaşması öncesi Jeff Bezos'un Amazon'daki hisselerinin oranı %16,3'tü. Bezos bu oranın %75'ini elinde bulundururken, boşandığı eşi MacKenzie'ye de geri kalan %25'lik kısmı geçmiş oldu.

Rekor tazminat! Jeff Bezos ile Mackenzie boşandı...

Bu anlaşmaya göre MacKenzie Amazon'daki hisselerin %4'ünü koruyacak ve Washington Post gazetesi ile uzay seyahati şirketi Blue Origin'deki hisselerinin de tümünü Jeff Bezos'a devredecek.

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