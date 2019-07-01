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  • 02.07.2019 01:39
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 01:40

'de korkunç ! Devrilen traktörün altında can verdi

'nin Pamukkale ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Aykut'un cesedi, otopsi için Hastanesi'ne kaldırılırken, Jandarma yla ilgili soruşturma başlattı.

Devrilen traktörün altında can verdi

, bugün saat 18.00 sıralarında Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. PınarlıkMahallesi yönünden istikametine giden Mehmet Aykut (70) idaresindeki 20 R 1274 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Aykut, devrilen traktörün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Aykut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Aykut'un cesedi, otopsi için Hastanesi'ne kaldırılırken, Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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