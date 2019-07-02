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Aliağa'da korkutan patlama


İzmir Aliağa'da iskeledeki bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. ardından gemide yangın çıktı. Bölgeye sahil güvenlik, emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri gitti.

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