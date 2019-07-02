İzmir Aliağa'da iskeledeki bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Bölgeye sahil güvenlik, emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri gitti.
İzmir Aliağa'da iskeledeki bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Bölgeye sahil güvenlik, emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri gitti.
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