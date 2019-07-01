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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 00:59

'da gemi ı

'in ilçesindeki bir gemide patlamanın ardından çıktı. İzmir Aliağa'da İtalyan bandıralı LPG tankerinde patlama sonrası yangın çıktı. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

'in ilçesinde SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide patlamanın ardından çıktı, 15 İtalyan ve 1 Rumen vatandaşı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, iskelede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA
Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, "SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı." açıklamasında bulundu.

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