TOKİ İstanbul evleri çekiliş sonuçları bugün sona eriyor. İstanbul evleri 50 bin konut kura çekiliş sonuçları sorgulama sayfası haberimizde yer almaktadır. Yatay mimari anlayışıyla Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak 2+1 ve 3+1 konutlar için kura çekilişleri bitti. TOKİ konutlarına başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı... TOKİ tarafından çekilen kuraların sonuçları TOKİ'nin resmi sitesi sitesi üzerinden öğrenilebilir. Başvuru numarası banka ödemesi yapıldığı esnada verilen dekont üzerinde yer almaktadır. Başvuru numaranızı dekont üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
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