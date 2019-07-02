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  • 03.07.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 09:04

evleri sorgulama ekranı! İstanbul kura çekilişi sonucu! 2019 TOKİ

kura çekilişi sonucu! 2019 sorgulama ekranı! Büyük bir merakla beklenen TOKİ İstanbul kura çekilişleri yapıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konut için kura çekimi yapıldı. TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapıldı. TOKİ çekiliş sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Haberimizde verdiğimiz link ile TOKİ kurası sonucu ev kazananları görebilirsiniz.

TOKİ İstanbul evleri çekiliş sonuçları bugün sona eriyor. İstanbul evleri 50 bin konut kura çekiliş sonuçları sorgulama sayfası haberimizde yer almaktadır. Yatay mimari anlayışıyla Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak 2+1 ve 3+1 konutlar için kura çekilişleri bitti. TOKİ konutlarına başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı... TOKİ tarafından çekilen kuraların sonuçları TOKİ'nin resmi sitesi sitesi üzerinden öğrenilebilir. Başvuru numarası banka ödemesi yapıldığı esnada verilen dekont üzerinde yer almaktadır. Başvuru numaranızı dekont üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

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