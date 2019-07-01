TOKİ Başakşehir Ayazma-Hoşderet kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çekilişler ne zaman?

2+1 ve 3+1 nitelikte yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek olan konutlar için kura çekilişleri devam ediyor. İstanbul'da üç ilçede kura çekilişleri tamamlandı. Şimdi gözler TOKİ Başakşehir Ayazma ve Hoşderet kuralarına çevrildi. Peki, TOKİ Başakşehir Ayazma ve Hoşderet kura çekilişleri ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

AYAZMA-HOŞDERET KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.