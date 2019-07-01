Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 01.07.2019 18:18
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 18:22

TOKİ Başakşehir Ayazma-Hoşderet kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çekilişler ne zaman?

50 bin konut projesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul'da kura çekilmeye başlandı. Başakşehir Kayabaşı, Silivri Alipaşa ve Tuzla Aydınlı kura çekilişleri tamamlandı. Şimdi başvuruda bulunan başvuruları TOKİ Başakşehir Ayazma ve Hoşderet kura çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor.

TOKİ Ayazma ve Hoşderet kura çekilişleri ne zaman?

2+1 ve 3+1 nitelikte yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek olan konutlar için kura çekilişleri devam ediyor. İstanbul'da üç ilçede kura çekilişleri tamamlandı. Şimdi gözler TOKİ Başakşehir Ayazma ve Hoşderet kuralarına çevrildi. Peki, TOKİ Başakşehir Ayazma ve Hoşderet kura çekilişleri ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

AYAZMA-HOŞDERET KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ Başakşehir Ayazma-Hoşderet kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çekilişler ne zaman?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri