Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 02.07.2019 09:54
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 09:54

’da alarmı! 9 yaşındaki kızı soktu

’da hava sıcaklığının artması ile birlikte sokma vakaları da çoğalmaya başladı. Efeler ilçesine bağlı Yukarıkayacık Mahallesi’nde akrebin soktuğu bir kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Zehrin kısa sürede tüm vücuda yayılması üzerine 9 yaşında D.S. servisine kaldırıldı.

O ilde akrep alarmı! Hızla yayılıyor

Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesine bağlı Yukarıkayacık Mahallesi'nde yaşayan D.S. isimli kız çocuğunu ikamet ettikleri evin avlusunda akşam saatlerinde soktu. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan D.S.'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri akrebin kız çocuğunu aşırı miktarda enjekte ettiğini belirleyince D.S. müşahede altına alındı.



9 Yaşındaki D.S. servisine kaldırılırken uzmanlar özellikle aşırı sıcaklarda vatandaşların akrep ve yılan sokmalarına karşı dikkatli olmalarını istediler.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAydın’da akrep alarmı! 9 yaşındaki kızı soktu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri