Merkez Menteşe ilçesine bağlı kırsal İkizce Mahallesi'nde keçi besiciliği yapan 1 çocuk babası Ramazan Bulut, 26 Haziran'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, 4 gün önce işe aldığı 2 çobanın kendisini çırılçıplak soyup, domuz bağıyla bağladıktan sonra dövdüğünü, evde bulunan 80 bin lira parasını gasbettiklerini ileri sürerek, şikâyetçi oldu.
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Muğla'da akılalmaz olay! Yeni işe aldığı iki çoban, besiciye dehşeti yaşattı
Muğla'da keçi besiciliği yapan Ramazan Bulut (55), çoban olarak işe aldığı 2 kişi tarafından çırılçıplak soyulup, fotoğrafları çekildikten sonra domuz bağı ile bağlanarak dövüldüğünü, hayvan satışından kazandığı 80 bin liranın gasbedildiğini iddia ederek, polise şikâyetçi oldu. Bulut, bu kişilerin şikâyetçi olması halinde kendisini öldürmekle tehdit ettiklerini sürdü ve "Can güvenliğim yok" dedi.
Merkez Menteşe ilçesine bağlı kırsal İkizce Mahallesi'nde keçi besiciliği yapan 1 çocuk babası Ramazan Bulut, 26 Haziran'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, 4 gün önce işe aldığı 2 çobanın kendisini çırılçıplak soyup, domuz bağıyla bağladıktan sonra dövdüğünü, evde bulunan 80 bin lira parasını gasbettiklerini ileri sürerek, şikâyetçi oldu.
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