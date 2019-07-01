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  • 01.07.2019 19:27
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 19:30

tedavi için hastaneye götürülürken da öldü

'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik sında öldü, anne ve babası ağır yaralandı. Ailenin, 'dan mevsimlik işçi olarak geldiği ve bebeklerini tedavi için hastaneye götürdüğü öğrenildi.

Bu acıya yürek dayanmaz! 7 aylık bebek...

Alınan bilgiye göre, Canpolat E. yönetimindeki 06 AU 8697 plakalı TIR, Yaverören Mahallesi Tavşantepe mevkisinde Abdullah Bal'ın kullandığı 34 EAZ 82 plakalı otomobille çarpıştı.

da ağır yaralanan sürücü ile eşi Kader Bal, 112 Acil Servis ekiplerince Şehir Hastanesi'ne, leri ise Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elif Bal, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan çiftin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada Bal ailesinin, 'dan Eskişehir'e geçici tarım işçisi olarak geldiği, bebekleri Elif Bal'ı tedavi için hastaneye götürdükleri öğrenildi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.


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